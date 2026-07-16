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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвал знаки зодіака, які ніколи не виявляють свою ревнощі

Ревнощі — не найприємніше почуття, і його відчувають усі без винятку, що б вони при цьому не говорили.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але одні демонструють її відкрито — зі скандалами, істериками та розбиванням посуду, а інші старанно приховують своє невдоволення своєю другою половинкою, але страждають не менше за перших.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які ніколи не виявляють своїх ревнощів.

Козеріг

Козероги, як найпотайливіший знак Зодіаку, приховують усі свої почуття, не виявляючи їх оточенню. Ревнощі в цьому сенсі не є винятком — вони помруть, але не покажуть її ані об’єкту своїх переживань, ані оточуючим, хоча в душі переживають набагато сильніше, ніж ті, хто влаштовує сцени ревнощів напоказ.

Скорпіон

Астрологи вважають Скорпіонів найревнивішим знаком зодіакального кола, але зовні вони залишаються спокійними й холодними навіть у найскладніших ситуаціях. Справа в тому, що представники цього знака воліють страждати в душі, не даючи оточуючим задоволення спостерігати за їхніми стражданнями, а заодно збирають компромат на кохану людину

Водолій

Водолії нікому й ніколи не виявляють своїх ревнощів з дуже простої причини: вони їх не відчувають. Зіткнувшись із зрадою — як очевидною, так і ймовірною — вони лише знизують плечима: якщо близька людина не цінує їхнє добре ставлення настільки, що роздивляється навколо, то представники цього знака не вважають за потрібне тримати її біля себе.

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Дата публікації
Кількість переглядів
176
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