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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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903
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1 хв

Астрологиня назвала чоловіків-знаків зодіаку, які люблять займатися пікапом

Пікап — як мистецтво спокушання — завжди практикувався у стосунках між чоловіками та жінками.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але в наш час його виділили як окреме психологічне явище, описали його суть, а також риси людей — пікаперів, які його практикують.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків-знаків зодіаку, які люблять — і вміють — займатися пікапом.

Близнята

Чоловіки-Близнята — генії спілкування, які знайдуть спільну мову навіть із наймовчазнішими, найменш балакучими та тими, хто не налаштований на взаєморозуміння. Саме завдяки майстерному володінню цими якостями, огортаючи співрозмовницю словами, вони привертають увагу «жертви», зацікавлюють і — спокушають її.

Рак

Чоловіки-Раки здатні зачарувати будь-яку співрозмовницю поєднанням скромності та рішучості, які, попри суперечливість, притаманні їм одночасно. Демонструючи їх по черзі, вони — за допомогою такої тактики — примудряються спокусити навіть найхолодніших і найбайдужіших співрозмовниць: встояти перед ними не може ніхто.

Скорпіон

Чоловіки-Скорпіони — представники найзагадковішого знака зодіаку, які від народження є успішними пікаперами. Їхня особливість полягає в тому, що для спокушання своєї «жертви» вони практично нічого не роблять: їм достатньо просто пильно й проникливо подивитися їй в очі, і все — справа зроблена.

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