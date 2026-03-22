Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які ніколи не приймуть минуле жінки

Цікавитися минулим своєї партнерки не лише можна, а й потрібно, але — саме доти, доки це не заважає спілкуванню і спільному життю загалом: зациклюватися на тому, що вона пережила до зустрічі, небажано.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які ніколи не приймуть минуле своєї жінки.

Овен

Ревнивість Овнів перевершує всі мислимі й немислимі межі, тому вони обурюються не лише з приводу нинішніх — як ймовірних, так і вигаданих — зрад своєї партнерки, а й романів, які, можливо, були у неї колись, задовго до зустрічі з ними. Витримати такий пресинг практично неможливо, тож краще про своє минуле їм не розповідати.

Рак

Раки — одні з найнедовірливіших і найпідозріліших представників зодіакального кола. Так, дізнавшись, що в житті їхньої партнерки була подія, яка так чи інакше кидає на неї тінь, вони не дадуть спокою ні їй, ні самим собі. Вони стежитимуть за нею, розраховуючи заскочити на непристойному вчинку, що перетворить спільне життя на пекло.

Риби

Риби в глибині душі часто бувають впевнені, що якщо жінка, яку вони кохають, у минулому кинула свого колишнього партнера, то одного дня вона вчинить так і з ними. Ба більше, вони підсвідомо очікують від неї такого вчинку, не лише заперечуючи тим самим спільне життя, а й самостійно наближаючи результат, якого так бояться.

