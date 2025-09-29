ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, для яких важлива лише зовнішність жінки

Що більше чоловіки цінують у жінках — зовнішність чи внутрішній зміст — питання, можна сказати, екзистенційне.

Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

В ідеалі все добре в комплексі, але є й ті, для яких важливе щось одне — для когось багатий внутрішній світ, а для когось — краса. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, для яких важлива лише зовнішність жінки.

Овен

Овни закохуються блискавично, тому розгледіти в жінці, яка припала їм до вподоби, душу банально не встигають, Все, що вони можуть побачити за короткий час — це зовнішність, і що вона яскравіша, то, на їхній погляд, краще. Але познайомившись ближче, чоловіки знака часто розчаровуються — виявляється, з обраницею нема про що поговорити.

Близнята

Близнятам дуже важливо, яке враження вони справляють на оточення, і супутниця, з якою вони з’являються на людях, має для них таке саме значення — як брендовий одяг, годинник чи автомобіль. Та оскільки душу коханої жінки людям навколо не покажеш, вони обирають винятково красунь.

Терези

Терези в усьому схильні бачити витвори мистецтва, і жінки в цьому сенсі — не виняток. Що вони гарніші, то більший трепет викликають у чоловічої частини знака, і — навпаки, тож астрологи радять враховувати цей чинник дамам, які хочуть зачарувати такого чоловіка: він любить винятково очима.

