Астрологиня назвала найбільш підприємливі знаки зодіаку

З її допомогою можна вирішити безліч важливих питань і вийти без втрат — а здебільшого, і з виграшем — із найскладніших ситуацій. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш підприємливі знаки зодіаку.

Близнята

Близнята, розв’язуючи важливе як професійне, так і фінансове завдання, ніколи не зосереджуються на одній ідеї. Вони вміють дивитися на ситуацію, що склалася, з кількох сторін одразу, а потім — щоправда, після певних вагань — вибирають ту, яка є найбільш успішною і фінансово вигідною в кожному конкретному випадку.

Водолій

Водолії — рідкісний знак зодіаку, який вміє поєднувати ділові якості з творчістю, тому їхня заповзятливість більше схожа на мистецтво, ніж на бізнес. У пошуках розв’язання важливого для них питання вони можуть зупинитися на екстравагантному варіанті, який не спав би на думку нікому іншому, і перемогти.

Стрілець

Стрільців практично неможливо збити з наміченого ними шляху, навіть «упавши» на короткий час, вони, внаслідок властивого їм оптимізму, «піднімаються» і продовжують діяти, обираючи нові — більш доречні в кожному конкретному випадку — засоби та напрями, які допомагають обійти всіх конкурентів та досягти мети.

