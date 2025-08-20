ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала найбільш підприємливі знаки зодіаку

Підприємливість — корисна якість, якій немає ціни не лише у діловому чи професійному, а й особистому сенсі.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

З її допомогою можна вирішити безліч важливих питань і вийти без втрат — а здебільшого, і з виграшем — із найскладніших ситуацій. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш підприємливі знаки зодіаку.

Близнята

Близнята, розв’язуючи важливе як професійне, так і фінансове завдання, ніколи не зосереджуються на одній ідеї. Вони вміють дивитися на ситуацію, що склалася, з кількох сторін одразу, а потім — щоправда, після певних вагань — вибирають ту, яка є найбільш успішною і фінансово вигідною в кожному конкретному випадку.

Водолій

Водолії — рідкісний знак зодіаку, який вміє поєднувати ділові якості з творчістю, тому їхня заповзятливість більше схожа на мистецтво, ніж на бізнес. У пошуках розв’язання важливого для них питання вони можуть зупинитися на екстравагантному варіанті, який не спав би на думку нікому іншому, і перемогти.

Стрілець

Стрільців практично неможливо збити з наміченого ними шляху, навіть «упавши» на короткий час, вони, внаслідок властивого їм оптимізму, «піднімаються» і продовжують діяти, обираючи нові — більш доречні в кожному конкретному випадку — засоби та напрями, які допомагають обійти всіх конкурентів та досягти мети.

