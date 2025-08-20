- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала найбільш підприємливі знаки зодіаку
Підприємливість — корисна якість, якій немає ціни не лише у діловому чи професійному, а й особистому сенсі.
З її допомогою можна вирішити безліч важливих питань і вийти без втрат — а здебільшого, і з виграшем — із найскладніших ситуацій. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш підприємливі знаки зодіаку.
Близнята
Близнята, розв’язуючи важливе як професійне, так і фінансове завдання, ніколи не зосереджуються на одній ідеї. Вони вміють дивитися на ситуацію, що склалася, з кількох сторін одразу, а потім — щоправда, після певних вагань — вибирають ту, яка є найбільш успішною і фінансово вигідною в кожному конкретному випадку.
Водолій
Водолії — рідкісний знак зодіаку, який вміє поєднувати ділові якості з творчістю, тому їхня заповзятливість більше схожа на мистецтво, ніж на бізнес. У пошуках розв’язання важливого для них питання вони можуть зупинитися на екстравагантному варіанті, який не спав би на думку нікому іншому, і перемогти.
Стрілець
Стрільців практично неможливо збити з наміченого ними шляху, навіть «упавши» на короткий час, вони, внаслідок властивого їм оптимізму, «піднімаються» і продовжують діяти, обираючи нові — більш доречні в кожному конкретному випадку — засоби та напрями, які допомагають обійти всіх конкурентів та досягти мети.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 18 до 24 серпня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18–24 серпня
Місячний гороскоп на 18–24 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Рік Червоного Вогняного Коня — яким буде 2026-й і як він змінить наше життя