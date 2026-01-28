ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
575
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала найспостережливіші знаки зодіаку

Ще Шерлок Холмс — точніше, його творець Артур Конан Дойл — зауважив, що люди здебільшого не спостережливі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але ж вчасно помічені деталі можуть багато в чому допомогти, а в особливих випадках і вберегти від неприємностей, якщо, звісно, звернути на них увагу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш спостережливі знаки зодіаку.

Діва

Діви прискіпливі і скрупульозні в усьому, і спостереження за навколишнім світом — і вчинками людей — у цьому сенсі не виняток. Можна сказати, що представники знака бачать усе без винятку, а потім ще й аналізують зібрану інформацію, що не тільки задовольняє їхню цікавість, а й часто приносить користь.

Скорпіон

Скорпіони все помічають не з інтересу, а на підсвідомому рівні — просто жодна дрібниця не може вислизнути з-під їхньої уваги. У поєднанні з притаманною їм проникливістю вони можуть проникнути в будь-яку таємницю, що дає їм змогу добре орієнтуватися — як у життєвих обставинах, так і у взаєминах із людьми.

Козоріг

Козороги прекрасно розуміють, що від їхньої спостережливості багато чого може залежати в їхньому житті — насамперед, діловому й професійному, але й особисте теж виключати не можна. Від прискіпливих очей представників знака не вислизає жодна дрібничка, що дає їм змогу робити важливі далекосяжні висновки та, як наслідок, досягати успіху.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
575
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie