Астрологиня назвала схильні до тривожності знаки зодіаку

Гороскоп від астрологині / © Credits

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З такими людьми дуже складно спілкуватися, адже вони можуть перетворити на пекло існування людей, які перебувають поруч.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала схильні до тривожності знаки зодіаку.

Близнята

Голова Близнят схожа на великий комп’ютер, у якому щогодини та щохвилини обробляється великий обсяг інформації. На виході представники знака отримують кілька варіантів розвитку подій, серед яких є й відверто негативні, і саме через них вони тривожаться.

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Рак

Раки — наймеланхолійніший знак зодіаку, представники якого вирізняються рідкісною недовірливістю. Вони очікують поганого від будь-яких — навіть позитивних і приємних — подій, тому тривожність — їхній постійний життєвий супутник, а їхні очікування час від часу виправдовуються.

Діва

Діви схильні до постійного аналізу — вони не залишають поза увагою нічого: події, які з ними відбуваються, чужі слова та навіть натяки або мовчання — усе йде в хід. Часто-густо представники знака доходять висновку, що нічого хорошого це їм не віщує, але є і «плюс»: вони розуміють, як уникнути негативу.

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