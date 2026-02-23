Астрологиня назвала три знаки, для яких березень 2026 року буде напруженим місяцем

Астропрогноз на березень 2026 року / © Credits

Реклама

Стеліум планет у знаку Риби вступає в напружений діалог зі знергією знаків Близнят, Стрілець, Діви, і кожен її компонент впливає по-своєму, створюючи багатошаровий тиск, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Транзитне Сонце в Рибах формує квадрат до Сонця Близнят, і це відчувається як розрив між внутрішнім станом і зовнішніми завданнями. Близнята звикли спиратися на чіткість, швидкість та інтелектуальну зібраність, але під цим впливом звичний ритм збивається: увага відходить убік, думки стають менш лінійними, а рішення вимагають більше часу, ніж зазвичай.

Венера в Рибах зачіпає емоційні та соціальні теми взаємин. Тут квадрат виявляється як плутанина в партнерстві, неоднозначні сигнали від людей, складнощі в розумінні власних почуттів. Близнятам, які зазвичай легко читають атмосферу і швидко адаптуються, доводиться розбиратися в нюансах, які не виражені словами і не піддаються логічному аналізу.

Реклама

Марс у Рибах створює напруженість у царині активності. Марс у водній стихії діє не безпосередньо, а через імпульси, настрої та внутрішні хвилі. Для Близнят це здається втратою звичної рішучості: то хочеться діяти, то відкочує назад, то з’являється втома без видимої причини. Марс у квадратурі до Сонця Близнят немовби збиває напрямок, змушуючи змінювати темп, переглядати способи досягнення цілей, коригувати життєвий ритм і шукати нові способи долучатися до справ.

Меркурій у Рибах — найчутливіший транзит для Близнят, адже Меркурій управляє їхнім знаком. Тут квадрат виявляється як інформаційний шум, неуважність, складнощі в комунікації, нерозуміння, помилки в деталях. Слова не складаються в речення так легко, як зазвичай, а думки течуть не прямою лінією, а дугою, потребуючи більше уваги та внутрішньої налаштованості.

У сукупності це створює період, коли Близнятам доводиться сповільнюватися там, де вони звикли прискорюватися, й орієнтуватися не лише на логіку, а й на тонкі сигнали, які раніше можна було ігнорувати. Активна енергія знака Риби змушує вийти за межі звичних інтелектуальних схем і навчитися чути те, що не виражене безпосередньо.

Транзитне Сонце в Рибах утворює квадрат до Сонця Стрільця, і це створює відчуття, ніби вогненний імпульс стикається з м’якою, але наполегливою водною завісою. Там, де Стрілець звик бачити пряму лінію і чітку мету, з’являється туман, який змінює перспективу. Внутрішній вогонь не зникає, але починає коливатися: то спалахує, то згасає, змушуючи переглядати напрямок руху і уважніше ставитися до власних станів.

Реклама

Венера в Рибах вносить напруженість у сферу почуттів і взаємодій з іншими людьми. Для Стрільця, який цінує щирість і відкритість, транзитна Венера може відчуватися як емоційна багатошаровість, де не все сказано прямо. Виникають ситуації, в яких складно зрозуміти, що людина справді має на увазі, а власні реакції стають неоднозначними та менш передбачуваними. Тут потрібна уважність до нюансів і здатність уловлювати тонкі відтінки, які зазвичай вислизають від вогняного сприйняття.

Марс у Рибах створює особливий тип напруження: він не протистоїть Стрільцю безпосередньо, але начебто змінює саму природу дії. Вогонь Стрільця прагне прямого руху, а Марс у водній стихії діє хвилями — то підштовхує, то відступає. Унаслідок цього звична рішучість може давати збої: енергія то з’являється, то розчиняється, а плани потребують гнучкості. Це період, коли неможливо «протиснути» ситуацію силою, доводиться шукати обхідні шляхи і діяти м’якше, ніж зазвичай.

Транзитний Меркурій у Рибах формує квадратуру до натального Сонця Стрільців, що впливає на мислення та комунікацію. Представники цього знака зазвичай мислять широко, швидко й оптимістично, але під цим транзитом логіка починає працювати інакше, а слова потребують більшої уваги, щоб висловити задумане. Виникає відчуття, що думки течуть наче звивистою річкою, і доводиться довше формулювати ідеї, уточнювати деталі та перевіряти ще раз інформацію. Під впливом цього транзиту змінюється сам спосіб мислення: звичний темп збивається, і доводиться підлаштовуватися під інший життєвий ритм.

У березні вогняна природа Стрільця стикається з водною стихією Риб, і ця взаємодія переналаштовує повсякденність і змінює напрямок руху. Замість звичного стрімкого руху вперед з’являється потреба слухати внутрішні коливання, зважати на атмосферу, помічати нюанси. Стеліум планет у знаку Риби змушує Стрільців світити інакше, м’якше, глибше, уважніше до того, що відбувається всередині й навколо.

Реклама

Транзитне Сонце в Рибах утворює опозицію до Сонця Діви, і це створює відчуття, ніби зовнішня атмосфера живе за законами, що не збігаються з внутрішніми настановами і буденністю Діви. Там, де представники знака Діви прагнуть чіткості, структури й конкретики, енергія знака Риби приносить розпливчастість, емоційні відтінки та відсутність чітких орієнтирів. Унаслідок цього звична здатність тримати все під контролем дає збій: доводиться враховувати фактори, які неможливо виміряти або розкласти по поличках.

Венера в Рибах зачіпає сферу стосунків і особистих уподобань. Опозиція виявляється як зіткнення між потребою Діви у визначеності та схильністю Риб до тонких, невловимих емоційних станів. Взаємодії можуть ставати неоднозначнішими, ніж зазвичай: слова звучать м’яко, але приховують підтекст, а реакції партнерів виявляються менш передбачуваними. Народженим під знаком Риб доводиться орієнтуватися не лише на факти, а й на атмосферу, що вимагає незвичної гнучкості.

Марс у Рибах створює напруженість у царині активності та повсякденних завдань. Для Діви, яка звикла діяти методично й послідовно, марсіанська енергія Риб відчувається як хаотична течія, яка збиває робочий ритм. То з’являється бажання все прискорити, то накриває втома, то плани змінюються без видимої причини. Опозиція змушує коригувати звичні схеми дій і шукати способи працювати в умовах, де багато що залежить не від логіки, а від настрою моменту.

Меркурій у Рибах — найзначущіщий транзит для Діви, адже Меркурій управляє цим знаком зодіаку. Опозиція до Сонця Діви впливає на мислення, сприйняття інформації та здатність формулювати думки. Звична чіткість поступається місцем образнішому, плиннішому способу сприйняття. Деталі можуть вислизати, а концентрація вимагає більших зусиль. Комунікація стає менш прямою: доводиться уточнювати, перевіряти ще раз, уважніше слухати, щоб не проґавити важливе.

Реклама

У сукупності формується період, коли Діві доводиться взаємодіяти з енергією, яка не підкоряється її правилам. Риб’яча стихія розширює межі сприйняття, змушуючи помічати те, що зазвичай залишається поза кадром: інтонації, натяки, емоційні коливання. Виникає конфлікт між символічним і практичним. Але водночас опозиція вчить Діву гнучкості та компромісів, а також працювати не лише з фактами, а й із тим, що неможливо виміряти, але важливо враховувати.