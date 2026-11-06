Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які люблять жити за чужий рахунок

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Але поруч чудово почуваються люди, які нехтують цим принципом.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять жити за чужий рахунок

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Рак

Раки вміють привласнювати собі чужі речі та гроші під виглядом турботи про себе — представники цього знака впевнені, що всі, хто перебуває поруч, зобов’язані робити все для того, щоб полегшити їм життя. До того ж роблять вони це, як правило, дуже легко і без тиску — все відбувається як щось само собою зрозуміле.

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Телець

Тельці дуже люблять комфорт і зручності, які можуть забезпечити собі й самі, але якщо хтось робить це за них, задоволення, яке вони отримують, зростає у геометричній прогресії, адже за це не треба платити. Тому, якщо хтось забезпечує їм матеріальні блага, вони сприймають це як належне.

Водолій

Водоліїв не можна назвати корисливими людьми — скоріше, вони є несумлінними та недбалими. Але, відчувши, що хтось з власної волі може — і хоче — взяти на себе тягар матеріальних проблем, вони й не подумають відмовлятися, а з часом вже можуть вимагати того рівня забезпечення, до якого звикли.

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