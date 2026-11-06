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- Астрологія
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Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які люблять жити за чужий рахунок
Життя переконує нас у тому, що розраховувати треба лише на себе — зокрема, і в матеріальному плані.
Але поруч чудово почуваються люди, які нехтують цим принципом.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять жити за чужий рахунок
Рак
Раки вміють привласнювати собі чужі речі та гроші під виглядом турботи про себе — представники цього знака впевнені, що всі, хто перебуває поруч, зобов’язані робити все для того, щоб полегшити їм життя. До того ж роблять вони це, як правило, дуже легко і без тиску — все відбувається як щось само собою зрозуміле.
Телець
Тельці дуже люблять комфорт і зручності, які можуть забезпечити собі й самі, але якщо хтось робить це за них, задоволення, яке вони отримують, зростає у геометричній прогресії, адже за це не треба платити. Тому, якщо хтось забезпечує їм матеріальні блага, вони сприймають це як належне.
Водолій
Водоліїв не можна назвати корисливими людьми — скоріше, вони є несумлінними та недбалими. Але, відчувши, що хтось з власної волі може — і хоче — взяти на себе тягар матеріальних проблем, вони й не подумають відмовлятися, а з часом вже можуть вимагати того рівня забезпечення, до якого звикли.
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