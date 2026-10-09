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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
7066
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які мають репутацію найрозкішніших

Якими б сильними не були почуття, стосунки однаково вимагають певних зусиль.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Так, якщо хтось задовольняється скромним бюджетом, на когось доведеться витратити цілий статок.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які вважаються “найдорожчими”.

Лев

Жінки-Левиці поводяться гордо — як справжні королеви чи принцеси королівської крові, яких важко уявити собі в дешевій перекусній чи трамваї. Їхня зовнішність і вміння тримати поставу вимагають відповідного оточення, яке відповідає стилю «дорого-багато».

Терези

Жінки-Терези мають витончений смак і потяг до антикварних — дуже дорогих — предметів мистецтва. Вони не стануть носити штамповані прикраси чи одяг із масмаркету — лише речі ручної роботи або відомих брендів, а вони коштують, м’яко кажучи, недешево.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони, немов своєрідні магніти, притягують до себе дорогі речі, які можуть забезпечити їм заможні чоловіки. Водночас вони цілком можуть познайомитися зі скромним на вигляд, але перспективним молодиком, який з часом забезпечить їм високий рівень життя.

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