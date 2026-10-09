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- Астрологія
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Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які мають репутацію найрозкішніших
Якими б сильними не були почуття, стосунки однаково вимагають певних зусиль.
Так, якщо хтось задовольняється скромним бюджетом, на когось доведеться витратити цілий статок.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які вважаються “найдорожчими”.
Лев
Жінки-Левиці поводяться гордо — як справжні королеви чи принцеси королівської крові, яких важко уявити собі в дешевій перекусній чи трамваї. Їхня зовнішність і вміння тримати поставу вимагають відповідного оточення, яке відповідає стилю «дорого-багато».
Терези
Жінки-Терези мають витончений смак і потяг до антикварних — дуже дорогих — предметів мистецтва. Вони не стануть носити штамповані прикраси чи одяг із масмаркету — лише речі ручної роботи або відомих брендів, а вони коштують, м’яко кажучи, недешево.
Скорпіон
Жінки-Скорпіони, немов своєрідні магніти, притягують до себе дорогі речі, які можуть забезпечити їм заможні чоловіки. Водночас вони цілком можуть познайомитися зі скромним на вигляд, але перспективним молодиком, який з часом забезпечить їм високий рівень життя.
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