- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 491
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала жінок зодіаку, яких частіше, ніж інших, запрошують заміж
Стосунки між людьми, які кохають одне одного, з багатьох причин складаються по-різному.
Хтось одразу ж офіційно їх реєструє, а хтось — тривалий час живе у цивільному шлюбі. Проте астрологи помітили цікаву закономірність: є жінки, які ніколи не були заміжні, а є ті, хто часто буває в РАЦСі.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, яких частіше запрошують до шлюбу, ніж інших.
Рак
Раки — незалежно від статі — є найдомашнішим і, як наслідок, найсімейнішим знаком зодіаку. Але у жінок ці якості розвинені особливо, тому вони вміють створювати вдома неповторну атмосферу сімейного затишку, в якій їхня родина живе максимально щасливо.
Скорпіон
Жінки-Скорпіони володіють магією, про яку представниці інших знаків зодіакального кола можуть лише мріяти. Буквально одним своїм поглядом вони позбавляють чоловіка, який закохався в них, волі, через що той готовий йти за ними хоч на край світу, а вже до РАЦСу, як то кажуть у таких випадках, сам Бог велів.
Риби
Жінки-Риби — найніжніші та найжіночніші у всьому зодіаку, до того ж вони дуже чуйні: завжди розуміють, у якому стані перебуває кохана людина, і знають, якими словами її можна підтримати, втішити, підбадьорити, похвалити. Перебувати поруч із такою жінкою — суцільне задоволення.
Читайте також:
Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що на нас чекає в цей період
Зодіакальний гороскоп на липень 2026 року для всіх 12 знаків