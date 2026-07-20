Астрологиня назвала жінок зодіаку, яких частіше, ніж інших, запрошують заміж

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Хтось одразу ж офіційно їх реєструє, а хтось — тривалий час живе у цивільному шлюбі. Проте астрологи помітили цікаву закономірність: є жінки, які ніколи не були заміжні, а є ті, хто часто буває в РАЦСі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, яких частіше запрошують до шлюбу, ніж інших.

Рак

Раки — незалежно від статі — є найдомашнішим і, як наслідок, найсімейнішим знаком зодіаку. Але у жінок ці якості розвинені особливо, тому вони вміють створювати вдома неповторну атмосферу сімейного затишку, в якій їхня родина живе максимально щасливо.

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Скорпіон

Жінки-Скорпіони володіють магією, про яку представниці інших знаків зодіакального кола можуть лише мріяти. Буквально одним своїм поглядом вони позбавляють чоловіка, який закохався в них, волі, через що той готовий йти за ними хоч на край світу, а вже до РАЦСу, як то кажуть у таких випадках, сам Бог велів.

Риби

Жінки-Риби — найніжніші та найжіночніші у всьому зодіаку, до того ж вони дуже чуйні: завжди розуміють, у якому стані перебуває кохана людина, і знають, якими словами її можна підтримати, втішити, підбадьорити, похвалити. Перебувати поруч із такою жінкою — суцільне задоволення.

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