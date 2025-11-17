- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала жінок зодіаку, які можуть змусити чоловіків бігати за ними
Про те, що всі жінки по-різному впливають на чоловіків, не варто навіть говорити, оскільки це — річ очевидна.
І поки одні насилу знаходять хоча б хоч якогось шанувальника, інші — буквально купаються в чоловічій увазі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть змусити чоловіків бігати за собою.
Стрілець
Жінки-Стрільці, мабуть, найпозитивніші в усьому зодіакальному колі: вони веселі, легкі на підйом, на перше місце ставлять почуття, а на останнє — або передостаннє — матеріальну вигоду, тому їх важко запідозрити в корисливості. Не дивно, що чоловіки шикуються в чергу за їхньою увагою.
Водолій
Жінки-Водолії дуже легкі в спілкуванні: вони не роблять трагедії навіть зі складних життєвих обставин, не вантажать партнера своїми проблемами і, як кажуть у таких випадках, не виносять їм мозок. З ними чоловіки весь час перебувають у піднесеному стані духу, а це варте того, щоб спілкуватися з ними якомога частіше.
Терези
Жінки-Терези, незважаючи на свій залізний характер, — справжні витвори мистецтва: вони не тільки прекрасні зовні, а й добре освічені, а також мають вишукані манери і прекрасний смак. Саме з такими жінками вважають за краще з’являтися на публіці заможні чоловіки.