ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, які можуть змусити чоловіків бігати за ними

Про те, що всі жінки по-різному впливають на чоловіків, не варто навіть говорити, оскільки це — річ очевидна.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Астрологиня назвала жінок зодіаку, які можуть змусити чоловіків бігати за ними

© Credits

І поки одні насилу знаходять хоча б хоч якогось шанувальника, інші — буквально купаються в чоловічій увазі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть змусити чоловіків бігати за собою.

Стрілець

Жінки-Стрільці, мабуть, найпозитивніші в усьому зодіакальному колі: вони веселі, легкі на підйом, на перше місце ставлять почуття, а на останнє — або передостаннє — матеріальну вигоду, тому їх важко запідозрити в корисливості. Не дивно, що чоловіки шикуються в чергу за їхньою увагою.

Водолій

Жінки-Водолії дуже легкі в спілкуванні: вони не роблять трагедії навіть зі складних життєвих обставин, не вантажать партнера своїми проблемами і, як кажуть у таких випадках, не виносять їм мозок. З ними чоловіки весь час перебувають у піднесеному стані духу, а це варте того, щоб спілкуватися з ними якомога частіше.

Терези

Жінки-Терези, незважаючи на свій залізний характер, — справжні витвори мистецтва: вони не тільки прекрасні зовні, а й добре освічені, а також мають вишукані манери і прекрасний смак. Саме з такими жінками вважають за краще з’являтися на публіці заможні чоловіки.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie