Астрологиня назвала жінок зодіаку, які можуть змусити чоловіків бігати за ними

І поки одні насилу знаходять хоча б хоч якогось шанувальника, інші — буквально купаються в чоловічій увазі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть змусити чоловіків бігати за собою.

Стрілець

Жінки-Стрільці, мабуть, найпозитивніші в усьому зодіакальному колі: вони веселі, легкі на підйом, на перше місце ставлять почуття, а на останнє — або передостаннє — матеріальну вигоду, тому їх важко запідозрити в корисливості. Не дивно, що чоловіки шикуються в чергу за їхньою увагою.

Водолій

Жінки-Водолії дуже легкі в спілкуванні: вони не роблять трагедії навіть зі складних життєвих обставин, не вантажать партнера своїми проблемами і, як кажуть у таких випадках, не виносять їм мозок. З ними чоловіки весь час перебувають у піднесеному стані духу, а це варте того, щоб спілкуватися з ними якомога частіше.

Терези

Жінки-Терези, незважаючи на свій залізний характер, — справжні витвори мистецтва: вони не тільки прекрасні зовні, а й добре освічені, а також мають вишукані манери і прекрасний смак. Саме з такими жінками вважають за краще з’являтися на публіці заможні чоловіки.