Астрологиня назвала жінок зодіаку, які не залишать коханого навіть тоді, коли йому важко

Легко бути поруч із людиною, коли в неї все чудово — і в моральному, і в матеріальному сенсі, а ось спільно долати випробування вдається не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які залишаться поруч із коханим, навіть коли йому важко.

Рак

Жінки-Раки навіть радіють, коли в їхньої коханої людини щось іде не так — у такому разі вони вважають, і це справедливо, що вона належить тільки їм. Ба більше, жінки цього знака вміють створювати для своїх коханих чудовий «тил», що дає змогу їм успішно «воювати» на «фронті».

Стрілець

Жінки-Стрільці — справжні декабристки, які підуть за своїм партнером куди завгодно і житимуть у будь-яких — навіть найнекомфортніших — умовах, оточуючи його водночас увагою й турботою. Щоправда, для того, щоб вони наважилися на такі жертви, потрібна неодмінна умова — вони обов’язково мають кохати.

Водолій

Жінки-Водолії охоче приймають будь-які життєві випробування, оскільки вони дають їм змогу пережити нові — незнайомі їм до цього часу — емоції, що дає змогу представникам знака набути нового досвіду, який вони — як творчі люди — згодом сублімують у якийсь вид творчості.