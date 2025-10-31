ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
609
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, які не залишать коханого навіть тоді, коли йому важко

Нам доводиться переживати різні життєві періоди, і чорна смуга щоразу все більше і більше перевершує білу.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Легко бути поруч із людиною, коли в неї все чудово — і в моральному, і в матеріальному сенсі, а ось спільно долати випробування вдається не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які залишаться поруч із коханим, навіть коли йому важко.

Рак

Жінки-Раки навіть радіють, коли в їхньої коханої людини щось іде не так — у такому разі вони вважають, і це справедливо, що вона належить тільки їм. Ба більше, жінки цього знака вміють створювати для своїх коханих чудовий «тил», що дає змогу їм успішно «воювати» на «фронті».

Стрілець

Жінки-Стрільці — справжні декабристки, які підуть за своїм партнером куди завгодно і житимуть у будь-яких — навіть найнекомфортніших — умовах, оточуючи його водночас увагою й турботою. Щоправда, для того, щоб вони наважилися на такі жертви, потрібна неодмінна умова — вони обов’язково мають кохати.

Водолій

Жінки-Водолії охоче приймають будь-які життєві випробування, оскільки вони дають їм змогу пережити нові — незнайомі їм до цього часу — емоції, що дає змогу представникам знака набути нового досвіду, який вони — як творчі люди — згодом сублімують у якийсь вид творчості.

Дата публікації
Кількість переглядів
609
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie