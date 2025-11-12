ТСН у соціальних мережах

410
2 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, які підуть за коханою людиною навіть на край світу

Вступаючи в нові стосунки, ми, як правило, буваємо впевнені, що вони триватимуть довго і щасливо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хоча в душі розуміємо, що таке трапляється не з усіма і не завжди — розлучатися доводиться набагато частіше, ніж нам би того хотілося. І одна річ, якщо розлука стає наслідком відсутності порозуміння, і зовсім інша, якщо її причиною є життєві труднощі, які людина не хоче ділити з іншою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які підуть за коханою людиною навіть на край світу.

Рак

Раки-жінки — берегині домашнього вогнища, які не відмовляться від своєї сім’ї — і, насамперед, від коханої людини — за жодних умов, якщо, звісно, вона сама їх не прожене. Ну, а якщо вона покличе, вони поїдуть на будь-який край світу й за півдня облаштуються в новому помешканні так, наче б прожили там кілька років.

Стрілець

Стрільцям, хоч би якими впевненими в собі вони здавалися, не однаково, що думає про них оточення, і особливо — кохана людина, навіть якщо їхні почуття вже встигли згаснути. Коли в них усе добре, вони можуть піти, але у разі проблем обов’язково залишаться поруч, оскільки впевнені: не можна кидати того, хто перебуває в біді.

Водолій

Водолії не тільки добрі й чуйні, а й дуже цікаві, і набір цих якостей може підштовхнути їх до різких, а часом ризикованих кроків. Вони із задоволенням поїдуть за коханою людиною хоч із християнською місією до Африки, хоч на дослідницьку станцію до Антарктиди — якщо їх, звісно, туди візьмуть, — адже це так цікаво!

