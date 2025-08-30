ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, які "розчиняються" у стосунках із чоловіком

У стосунках із чоловіками всі ми — з цілої низки причин — поводимося по-різному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні понад усе цінують свою індивідуальність і, бачачи, що їй щось загрожує, легко можуть розірвати стосунки з близькою людиною, а інші, навпаки, готові заради неї пожертвувати усім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які «розчиняються» у стосунках із чоловіками.

Рак

Раки, які понад усе цінують сім’ю і домашнє вогнище, дуже цінують чоловіків, з якими ці їхні життєві пріоритети нерозривно пов’язані. Обираючи між тихим спільним життям і самореалізацією, вони зі стовідсотковим результатом зупиняться на першому.

Риби

Риби як найромантичніший знак зодіаку в буквальному сенсі слова не можуть жити без кохання, в жертву якому вони можуть принести і навчання, і роботу, і кар’єру. Яка різниця, що і як відбувається в їхньому професійному житті, якщо вдома на них чекає кохана людина!

Терези

Жінки-Терези — природжені музи: з переконливого натовпу шанувальників вони обирають представника творчої професії, якому можна поклонятися — у буквальному сенсі цього слова. До того ж для них абсолютно неважливо, успішний їхній партнер чи ні, — від цього вони не стануть обожнювати його менше.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie