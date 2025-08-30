Астрологиня назвала жінок зодіаку, які "розчиняються" у стосунках із чоловіком

Гороскоп / © Credits

Одні понад усе цінують свою індивідуальність і, бачачи, що їй щось загрожує, легко можуть розірвати стосунки з близькою людиною, а інші, навпаки, готові заради неї пожертвувати усім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які «розчиняються» у стосунках із чоловіками.

Рак

Раки, які понад усе цінують сім’ю і домашнє вогнище, дуже цінують чоловіків, з якими ці їхні життєві пріоритети нерозривно пов’язані. Обираючи між тихим спільним життям і самореалізацією, вони зі стовідсотковим результатом зупиняться на першому.

Риби

Риби як найромантичніший знак зодіаку в буквальному сенсі слова не можуть жити без кохання, в жертву якому вони можуть принести і навчання, і роботу, і кар’єру. Яка різниця, що і як відбувається в їхньому професійному житті, якщо вдома на них чекає кохана людина!

Терези

Жінки-Терези — природжені музи: з переконливого натовпу шанувальників вони обирають представника творчої професії, якому можна поклонятися — у буквальному сенсі цього слова. До того ж для них абсолютно неважливо, успішний їхній партнер чи ні, — від цього вони не стануть обожнювати його менше.

