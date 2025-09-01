Астрологиня назвала жінок зодіаку, які відлякують чоловіків

Гороскоп від астрологині / © Credits

Зміст Рак Діва Скорпіон

Як, утім, і відсутність цієї привабливості, причину якої визначити ще складніше: здавалося б, жінка має купу як зовнішніх, так і внутрішніх переваг, але чоловіки тікають від неї, наче від вогню. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які відлякують чоловіків.

Рак

Жінки-Раки, здавалося б, усю себе присвячують чоловікові, який перебуває поруч, але водночас вони рівно стільки ж, а інколи й набагато більше, вимагають від них самих. При цьому вони не враховують того, що далеко не всі готові так само морально «витрачатися» у відповідь.

Діва

Жінки-Діви, незважаючи на початкову привабливість, за ближчого знайомства можуть дратувати, а згодом і відштовхувати чоловіків. Причиною цього є перфекціонізм, який вони поширюють на близьких їм людей: не всі витримують, коли їх постійно перетворюють на досконалість.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони володіють магічною привабливістю, завдяки якій вони притягують чоловіків, наче магніт, але водночас цілком можуть їх відштовхувати, і жодного протиріччя тут немає. Просто представниці знака бачать чоловіків наскрізь — не всім це подобається.