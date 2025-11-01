ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала жінок зодіаку, які вміють поєднувати кар'єру та особисте життя

Хотілося б, щоб у житті все було гармонійно, а всі його сторони розвивалися рівномірно, без перехилень в один із боків.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але насправді всім — і, особливо, жінкам — доводиться обирати щось одне: або особисте життя, або кар’єру. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які однаково успішно вміють поєднувати кар’єру та особисте життя.

Терези

Терези прагнуть гармонійного життя, і вже сам їхній символ — дві чаші терезів — свідчить про те, що вони намагаються все врівноважити. У цьому конкретному разі їм вдається дотриматись балансу між роботою та особистим життям, тому — на заздрість багатьом — вони досягають успіху як у першому, так і в другому випадку.

Лев

Левам багато чого в житті вдається — і дається — відносно легко, тож їм не доводиться докладати особливих зусиль для того, щоб досягти успіху в тій чи тій життєвій сфері. Саме тому вони встигають усе: і зробити успішну професійну кар’єру, і побудувати щасливі стосунки.

Телець

Тельці як знак стихії Землі почуваються впевнено тільки в тому разі, якщо, як кажуть у таких випадках, відчувають тверду поверхню під ногами. Якщо в якійсь життєвій сфері в них відбувається «провисання», вони почуваються некомфортно і намагаються до цього не доводити.

