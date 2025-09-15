Астрологиня назвала жінок зодіаку, які вміють вигідно себе подати

Гороскоп від астрологині / © Credits

У наш час засобів для того, щоб приховати недоліки та підкреслити чесноти, не бракує, а ось умінням, яке дає змогу це зробити, володіють не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які вміють вигідно себе подати.

Діва

З Дівами у мистецтві подати — презентувати — себе з найкращого боку не може зрівнятися ніхто. Представниці знака можуть пів дня провести біля дзеркала, підбираючи одяг та аксесуари до образу, який вони хочуть створити, зате їхній вихід на публіку щоразу виявляється бездоганним.

Скорпіон

Скорпіони точно знають, що їм пасує, і це дозволяє їм уникати прикрих помилок, які могли б зіпсувати їхній зовнішній вигляд. Як наслідок, представниці знака завжди мають бездоганний образ, викликаючи у когось захоплення, а у когось, як це часто буває в таких випадках — заздрість.

Водолій

Водолії не стежать за модними трендами — у них свій погляд, що і як потрібно носити, але це абсолютно не заважає їм у будь-якій ситуації мати вигляд на всі сто відсотків. Їм притаманне вміння поєднувати непоєднуване, до того ж робити це так, що наступного дня всі повторюють їхній модний «хід».