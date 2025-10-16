Астрологиня назвала жінок зодіаку, з якими чоловікам краще не жартувати

Гороскоп / © Credits

У них трапляється всяке, включно з різкістю і грубістю і, як наслідок, образами, які неминучі в таких випадках, ось тільки далеко не кожна жінка готова їх терпіти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, з якими чоловікам краще не жартувати.

Козоріг

Жінки-Козороги не дають образити ні себе, ні своїх близьких, до того ж, вони не витрачають час на довгі роздуми — їхні дії в таких випадках виявляються блискавичними й спокійними, але різкими та сильними. Зрозуміло, найчастіше їхня реакція буває вербальною, але надалі недоброзичливці вважають за краще з ними не з’ясовувати стосунків — собі дорожче.

Рак

Жінки-Раки, для яких найважливішими в житті цінностями є сімейні, залишаються спокійними і врівноваженими доти, доки хтось — у недобру для себе годину — не зачепив близьких їм людей. У такому разі начебто нешкідливі представниці знака перетворюються на справжніх тигриць, здатних «розірвати» кривдника.

Скорпіон

Жінка-Скорпіон, яку, на її думку, образили, не битиме посуд і не влаштовуватиме галасливих з’ясувань стосунків — людина, що так просто зачепила її, не відкараскається. Вона запам’ятає кожне слово й навіть погляд, що супроводжували неприємну для неї сцену, а потім просто отруїть її існування злими жартами й докорами.

