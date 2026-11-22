Гороскоп від астрологині / © Credits

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Окрім офіційної медицини, до наших послуг — гомеопатія та різноманітні цілителі на всі смаки, а також можливість лікуватися так, як це робили наші бабусі та прабабусі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які лікуються винятково народними засобами.

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Рак

Раки впевнені, що ніщо так благотворно не впливає на стан їхнього здоров’я — і особливо на здоров’я їхніх рідних, — як лікувальні засоби, якими користувалися в їхньому роду. Вони впевнені, що ці методи лікування, які, можливо, не дотягують до сучасних медикаментозних засобів, багаторазово підсилені впливом їхніх предків — як близьких, так і далеких.

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Водолій

Водолії намагаються бути оригінальними в усьому, і методи лікування, які вони обирають, у цьому сенсі — не виняток. Замість того, щоб звернутися до лікаря та чітко дотримуватися його рекомендацій, вони — на просторах інтернету — обирають найдивніші засоби, які, як не дивно, час від часу дають позитивний результат.

Риби

Риби побоюються сучасних лікарських засобів, вважаючи, що вони найнегативнішим чином позначаються на нашому здоров’ї, і загалом частка правди у їхньому переконанні є. Лікуватися — у всякому разі, від простудних захворювань — представники знака воліють такими засобами, як мед, малинове варення і липовий чай.

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