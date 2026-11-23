Гороскоп від астрологині / © Credits

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Водночас кожна зі сторін матиме свої — переконливі — аргументи, які доволі важко спростувати, тим паче, що кожен однаково залишиться зі своєю думкою.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вірять у долю.

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Близнята

Близнята до такого поняття, як доля, ставляться іронічно та скептично. Вони пишаються своїм умінням вирішувати будь-які проблеми, тому думка про те, що в їхні плани може втрутитися хтось, нехай навіть самі вищі сили, здається їм смішною й абсурдною. «Ну, звісно, в усьому винна доленька», — сміються вони з тих, хто не впорався з об’єктивними обставинами, щоправда, доти, доки самі не відчують на собі удари цієї самої долі.

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Лев

Леви настільки впевнені у своїй всесильності, що не вважають конкурентом навіть долю — на їхню думку, людина сама вирішує, що і як має статися в її житті, спираючись волночас винятково на свої сили та здібності. І треба визнати, що в більшості випадків вони дійсно дають раду всім викликам, перед якими їх ставить реальність. Проте трапляється й інакше, коли далеко не всі фактори їм вдається передбачити та подолати, і тоді вони змінюють свою думку — щоправда, лише на деякий час.

Водолій

Для Водоліїв закони не діють у всіх сферах, і їхні взаємини з долею в цьому сенсі — не виняток. Вони впевнені, що завдяки своїй унікальності та властивій їм креативності переграють кого завгодно. Фаталізм існує для інших, простіших — середньостатистичних — людей, які ні в чому не можуть змагатися з ними. Звісно, як і в будь-якому іншому разі, таку легковажність можна виявляти до певного часу, а потім навіть таким самовпевненим людям доводиться визнати: доля існує.

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