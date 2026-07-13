Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким спадають на думку геніальні професійні ідеї

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Але ось народити їх можуть далеко не всі — для цього потрібні особливі здібності, яких не можна навчитися — схоже, з ними треба народитися.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким спадають на думку геніальні професійні ідеї.

Водолій

Водолії — найкреативніший знак зодіаку, голови його представників буквально переповнені найрізноманітнішими ідеями, серед яких часто трапляються видатні й навіть геніальні. Звідки вони їх беруть, незрозуміло навіть їм самим, іноді здається, що вони буквально виловлюють свої задуми з повітря або космосу.

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Риби

Риби — найчуттєвіший і найромантичніший знак зодіакального кола, представники якого майже завжди перебувають у стані закоханості. Саме вона дарує їм душевне піднесення і, як наслідок, натхнення, а звідти до геніальних — зокрема й професійних — ідей недалеко, чим вони й користуються з благою метою.

Стрілець

Стрільці самі нічого не вигадують, але, оскільки вони багато подорожують, то всюди спостерігають за тим, як і що влаштовано в тих країнах, у яких їм вдалося побувати, а потім думають, як можна використати свої спостереження у сфері власної діяльності, що їм чудово вдається.

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