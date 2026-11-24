Гороскоп від астрологині / © Credits

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На нас впливають думка оточення, публікації у ЗМІ, погляд експертів у сфері моди та фешнблогерів, але й зірки мають що сказати з цього приводу.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представникам яких треба дотримуватися класичного стилю в одязі.

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Діви

Діви здебільшого не люблять виділятися з натовпу, за що їх часто називають «сірими кардиналами». Не дивно, що вони обирають одяг відповідних — стриманих — відтінків, які якнайкраще відповідають класичному стилю. Водночас відсутність яскравих і зухвалих кольорів у гардеробі анітрохи їм не шкодить — навпаки, вона їх прикрашає.

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Терези

Відмінною рисою зовнішнього вигляду Терезів є елегантність, яка виділяє їх із загальної маси людей навколо. Одяг у класичному стилі — найкращий спосіб підкреслити вишуканість і витонченість, тому в їхньому гардеробі переважають саме такі речі, хоча іноді вони дозволяють собі й деякі вольності, що аж ніяк не позбавляє їх бездоганного смаку, радше навпаки.

Козоріг

Козорогам, другим ім’ям яких є стриманість і повна — принаймні зовнішня — відсутність емоційності, ідеально пасують витримані форми та лаконічні лінії, притаманні класичному стилю в одязі. У строгих жакетах та ідеально скроєних сукнях і спідницях вони мають набагато доречніший вигляд, ніж у романтичних блузках з рюшами та воланами.

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