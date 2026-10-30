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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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465
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1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, для яких найкращий захист — це напад

У критичній ситуації — особливо якщо ми відчуваємо, що не маємо рацію, — кожен поводиться по-своєму.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І поки одні намагаються виправдатися, наводячи найрізноманітніші — зокрема, й цілком розумні — аргументи, інші одразу ж переходять у наступ.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, для яких найкращий захист — це напад.

Стрілець

Стрільці люблять скандали й втручаються в них «заради мистецтва». У конфліктних ситуаціях вони, не роздумуючи й не даючи співрозмовнику отямитися, нападають на нього. Але треба віддати представникам цього знака належне: розібравшись у ситуації, вони відступають і навіть перепрошують за свою поведінку.

Скорпіон

Скорпіони в конфліктній ситуації не кричать і не влаштовують скандалів, але тихим і спокійним голосом вони можуть так натиснути на співрозмовника, що той, навіть маючи рацію на всі сто відсотків, воліє поступитися, аби тільки не слухати аргументи представників цього знака, в яких занадто багато суб’єктивних моментів.

Близнята

Близнята — і в цьому сенсі їх можна зрозуміти — дуже не люблять, коли їм — часто цілком справедливо — вказують на їхні недоліки чи неправильні дії. Щоб цього уникнути, вони воліють нападати першими, намагаючись якомога болісніше зачепити свого співрозмовника — тоді він забуде про їхні хиби.

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