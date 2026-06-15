- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бачать пророчі сни
Сни бачать усі, але кожен із нас ставиться до них по-різному: хтось приділяє їм пильну увагу, а хтось — одразу ж забуває.
Але є й люди, чиї сни — у найнеймовірніший для нас спосіб — стають реальністю.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бачать пророчі сни.
Риби
Риби — як найчутливіший знак зодіакального кола — нібито існують на межі двох світів: реального, який вони вважають занадто грубим, і тонкого, вібрації якого дозволяють їм вловити й проаналізувати процеси, приховані від погляду інших — більш приземлених — людей, що й дає їм можливість бачити майбутнє уві сні.
Скорпіон
Скорпіони як найчарівніший знак зодіаку сприймають багато речей і процесів на рівні підсвідомості. Саме вона — часом непомітно для них самих — помічає будь-які дрібниці, які самій людині можуть здатися незначними, а потім, ретельно переробивши й проаналізувавши інформацію, видає їх у вигляді віщих снів.
Рак
Раки мають найпотужнішу в усьому зодіакальному колі інтуїцію, яка дає їм змогу передчувати майбутні події — як у житті, так і уві сні. Саме її підказки стають основою для пророчих снів, які у представників цього знака найчастіше стосуються особистих стосунків та близьких їм людей — вони заздалегідь знають, що на них чекає.
Читайте також:
Марс у Тельці від 19 травня до 28 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Найнебезпечніші дні в червні 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше