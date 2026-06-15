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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бачать пророчі сни

Сни бачать усі, але кожен із нас ставиться до них по-різному: хтось приділяє їм пильну увагу, а хтось — одразу ж забуває.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але є й люди, чиї сни — у найнеймовірніший для нас спосіб — стають реальністю.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бачать пророчі сни.

Риби

Риби — як найчутливіший знак зодіакального кола — нібито існують на межі двох світів: реального, який вони вважають занадто грубим, і тонкого, вібрації якого дозволяють їм вловити й проаналізувати процеси, приховані від погляду інших — більш приземлених — людей, що й дає їм можливість бачити майбутнє уві сні.

Скорпіон

Скорпіони як найчарівніший знак зодіаку сприймають багато речей і процесів на рівні підсвідомості. Саме вона — часом непомітно для них самих — помічає будь-які дрібниці, які самій людині можуть здатися незначними, а потім, ретельно переробивши й проаналізувавши інформацію, видає їх у вигляді віщих снів.

Рак

Раки мають найпотужнішу в усьому зодіакальному колі інтуїцію, яка дає їм змогу передчувати майбутні події — як у житті, так і уві сні. Саме її підказки стають основою для пророчих снів, які у представників цього знака найчастіше стосуються особистих стосунків та близьких їм людей — вони заздалегідь знають, що на них чекає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
262
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