Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бачать пророчі сни

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Але є й люди, чиї сни — у найнеймовірніший для нас спосіб — стають реальністю.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бачать пророчі сни.

Риби

Риби — як найчутливіший знак зодіакального кола — нібито існують на межі двох світів: реального, який вони вважають занадто грубим, і тонкого, вібрації якого дозволяють їм вловити й проаналізувати процеси, приховані від погляду інших — більш приземлених — людей, що й дає їм можливість бачити майбутнє уві сні.

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Скорпіон

Скорпіони як найчарівніший знак зодіаку сприймають багато речей і процесів на рівні підсвідомості. Саме вона — часом непомітно для них самих — помічає будь-які дрібниці, які самій людині можуть здатися незначними, а потім, ретельно переробивши й проаналізувавши інформацію, видає їх у вигляді віщих снів.

Рак

Раки мають найпотужнішу в усьому зодіакальному колі інтуїцію, яка дає їм змогу передчувати майбутні події — як у житті, так і уві сні. Саме її підказки стають основою для пророчих снів, які у представників цього знака найчастіше стосуються особистих стосунків та близьких їм людей — вони заздалегідь знають, що на них чекає.

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