Астрологиня назвала знаки зодіака, які байдужі до побутових проблем

Гороскоп / © Credits

Реклама

А ось реагують на них усі по-різному: для когось прорив водопровідної труби - справжня катастрофа, а хтось поставиться до неї з філософським спокоєм.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які байдужі до побутових проблем.

Стрілець

Стрільці - люди діяльні, тому їм ніколи переживати через побутові проблеми - вони одразу ж починають їх розв'язувати, причому, роблять це так активно і діяльно, що вже за кілька годин у них у господарстві все працює, причому, ідеально - навіть краще, ніж для цього.

Реклама

Водолій

Водолії - з огляду на притаманну їм творчу жилку - не звертають увагу на незручності, які ускладнюють життя іншим. Яке значення для них може мати вода, що капає з крана, якщо вони вирішують важливе для них питання, і зовсім не збираються від цього процесу відволікатися.

Діва

Діви байдужі до господарських проблем з дуже простої причини: вони з ними практично не стикаються. Зазвичай вони ретельно стежать за всіма комунікаціями та лагодять їх за необхідності, а не тоді, коли в них щось продірявиться або зламається.

Читайте також: