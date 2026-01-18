ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку які бояться птахів

Орнітофобія — так по-науковому називається острах перед птахами — не таке вже й рідкісне явище, як може здатися тим, хто від неї не страждає.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Причини, через які це відбувається, можуть бути зрозумілими, пов’язаними з якоюсь конкретною життєвою історією, а можуть бути ірраціональними — їх не можна пояснити, але менш неприємними й навіть болісними вони від цього не стають.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться птахів.

Рак

Раки — найнедовірливіші представники зодіаку, які дуже бояться найрізноманітніших — особливо інфекційних — хвороб, що передаються людям із тваринного світу. Птахи лякають представників знака тим, що зіткнення з ними не можна уникнути, а, отже, є ризик стати жертвою хвороб, що їх переносять, будь-якої миті.

Риби

Риби — один із найбільш забобонних знаків, представники якого схильні бачити знаки долі абсолютно в усьому. Ну, а оскільки птахи часто є недобрими символами, вони сприймають їх як провісників неприємностей — у результаті, навіть почуте ними каркання ворони може зіпсувати їм настрій на весь день.

Діва

Діви люблять лад у всьому, тому, опиняючись у ситуації безладу й хаосу, вони втрачають контроль над обставинами і, як наслідок, над самими собою, що їх дуже лякає. Поведінку птахів неможливо прорахувати і, отже, передбачити, тому вони й викликають у представників знака жах і навіть паніку.

