Астрологиня назвала знаки зодіака, які бояться швидкості
Швидкість - обов'язкова умова нашого часу, яка поширюється навіть на твори мистецтва - наприклад, кіно.
Але, насамперед, воно, звісно ж, стосується наших пересувань, де працює принцип "що швидше, то краще". Щоправда, дотримуються його далеко не всі, для багатьох прискорення - синонім незручності або небезпеки. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які бояться швидкості.
Телець
Тельці, які, як відомо, понад усе цінують комфорт, а надмірно висока швидкість їх його позбавляє. Коли автомобіль розганяється до надмірної швидкості, представники знака починають відчувати занепокоєння, що позбавляє їх очікуваного задоволення від поїздки.
Рак
Раки - знак боязкий, тому погано ставляться до швидкості, яка, як вони справедливо вважають, може призвести до серйозної небезпеки. Життєвий девіз представників цього знака "тихіше їдеш, далі" будеш", як правило, виправдовує себе і позбавляє їх проблем.
Терези
Терези не люблять швидкість, оскільки вона позбавляє їх так важливого для них душевного спокою. Намагаючись якось контролювати ситуацію, представники знака виходять зі стану моральної рівноваги і впадають у занепокоєння, що їм категорично не подобається.
