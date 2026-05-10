Астрологиня назвала знаки зодіаку, які фізично не можуть сидіти на дієті
Дієта — чудовий спосіб не лише схуднути, а й полегшити перебіг хвороби, а в деяких випадках — і повністю вилікуватися від неї.
Але далеко не всім підходить такий спосіб покращення зовнішності та оздоровлення, оскільки вони за жодних умов не можуть обмежити себе в їжі.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які фізично не можуть сидіти на дієті.
Телець
Тельці, як головні гурмани зодіакального кола, жодного дня не можуть прожити без смачної їжі, тож про те, щоб протриматися без неї тривалий час — хоча б місяць — не може і йтися. Представники знака зірвуться буквально через день, а знову повернутися до дієти вже не зможуть.
Рак
Раки — чудові кулінари, які щодня тішать своїх домашніх смачними — й часто калорійними — стравами. Природно, що під час готування їм доводиться постійно куштувати їжу на всіх її етапах — про які дієти в цьому разі може йтися?
Стрілець
Стрільці через притаманну їм неорганізованість не здатні до суворої самодисципліни, а саме вона лежить в основі будь-яких обмежень, і тих, що стосуються харчування — зокрема. Навіть сівши на дієту, вони час від часу дозволяють собі послаблення, а отже, користі від неї не видно жодної.
