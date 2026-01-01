ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіака, які кожного Нового року починають життя з чистого аркуша

Новий рік - своєрідний рубіж для кожної людини, але далеко не всі під бій годинника можуть почати нове життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Здебільшого цього і не потрібно, особливо якщо справи і так йдуть непогано, а перевернутий аркуш календаря, найімовірніше, нічого в житті не змінить.

Але як бути з тими, хто впевнений у протилежному, і вважає, що в символічний момент переходу з одного року в інший можна відкрити нову його сторінку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які кожен Новий рік починають життя з чистого аркуша.

Скорпіон

Скорпіони, що володіють рідкісним умінням аналізувати ситуацію, яка склалася в їхньому житті, робити з неї висновки, і обнуляти ситуацію, яка з якоїсь причини їм не подобається. Вчинити так представники можуть у будь-який день, але все ж таки віддають перевагу першому дню нового року - так символічніше.

Козоріг

Козероги все роблять за заздалегідь складеним планом, і змінюють своє життя на краще - теж. Новий рік у цьому сенсі підходить їм ідеально: спочатку вони ретельно і скрупульозно підбивають підсумки попередніх дванадцяти місяців, хвалять себе за перемоги і знаходять причини поразок, і планують новий етап - з чистого аркуша.

Терези

Терези легко перебудовуються з одного життєвого режиму на інший, не відчуваючи при цьому жодних труднощів або дискомфорту, а Новий рік тільки стверджує їх у намірі відкрити черговий розділ свого життя. Можливо, тому, що представники знака вірять у те, що воно обов'язково буде кращим за колишнє, так і трапляється.

