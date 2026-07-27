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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко починають життя з чистого аркуша

Вислів «почати життя з чистого аркуша» відомий усім, і кожен із нас хоча б раз у житті намагався це зробити.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Щоправда, не всім це вдається — багато хто вперто чіпляється за минуле, побоюючись, що нове життя виявиться не таким вже й простим та приємним, як це може здатися на перший погляд.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко починають життя з чистого аркуша.

Скорпіон

Скорпіони мають здатність до повного перетворення: вони не тільки починають нове життя — як то кажуть, з чистого аркуша, але й самі змінюються до невпізнання — іноді навіть ті, хто добре знайомий з представниками цього знака, не впізнають їх — у прямому сенсі слова.

Водолій

Водолії, мабуть, єдині представники зодіакального кола, які зовсім не бояться змін — до того ж, чим вони крутіші, тим краще. Вони легко знаходять способи змінити обставини, в яких опинилися, і почати жити в новій реальності — доки вона їм не набридне.

Близнята

Близнят не злякаєш жодними життєвими поворотами — у якій би ситуації не опинилися представники цього знака, вони дуже швидко до них звикають і, можна припустити, що знайдуть свої «плюси» навіть у найскладніших життєвих умовах, в яких інші виявляться безпорадними.

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Дата публікації
Кількість переглядів
299
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