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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко починають життя з чистого аркуша
Вислів «почати життя з чистого аркуша» відомий усім, і кожен із нас хоча б раз у житті намагався це зробити.
Щоправда, не всім це вдається — багато хто вперто чіпляється за минуле, побоюючись, що нове життя виявиться не таким вже й простим та приємним, як це може здатися на перший погляд.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко починають життя з чистого аркуша.
Скорпіон
Скорпіони мають здатність до повного перетворення: вони не тільки починають нове життя — як то кажуть, з чистого аркуша, але й самі змінюються до невпізнання — іноді навіть ті, хто добре знайомий з представниками цього знака, не впізнають їх — у прямому сенсі слова.
Водолій
Водолії, мабуть, єдині представники зодіакального кола, які зовсім не бояться змін — до того ж, чим вони крутіші, тим краще. Вони легко знаходять способи змінити обставини, в яких опинилися, і почати жити в новій реальності — доки вона їм не набридне.
Близнята
Близнят не злякаєш жодними життєвими поворотами — у якій би ситуації не опинилися представники цього знака, вони дуже швидко до них звикають і, можна припустити, що знайдуть свої «плюси» навіть у найскладніших життєвих умовах, в яких інші виявляться безпорадними.
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