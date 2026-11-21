- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять накопичувати образи
Останнім часом лише лінивий не говорить про те, що образи треба відпускати — так легше та простіше жити.
Але таке вміння схоже на мистецтво — не дивно, що воно доступне не всім. Є й ті, хто чіпляється за неприємні спогади, переживаючи їх знову і знову, наче отримуючи від такого процесу якесь збочене задоволення.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять накопичувати образи.
Рак
Раки, які вважаються найвразливішим знаком зодіаку, не просто запам’ятовують образи, яких завдають їм люди навколо — іноді вони їх навіть записують. З якою метою вони це роблять, сказати важко — чи то хочуть зайвий раз налаштувати себе проти опонента, чи то бояться забути неприємності, яких їм колись заподіяли.
Діва
Діви ніколи й нічого не забувають, особливо образи, яких, на їхню думку, було завдано їм упереджено та несправедливо. Кожну нову зневагу — або те, що вони вважають такою — вони додають до попередньої, наче нанизуючи намистини на невидиму нитку, щоб у потрібний момент знайти саме той аргумент, який дозволить взяти гору над співрозмовником.
Риби
Риби вдають, ніби забувають усе неприємне, що їм сказали чи зробили, одразу ж, не даючи образі глибоко засісти в душі, та насправді вони все запам’ятовують, ба більше, можуть розповісти про це, навіть якщо їх розбудити вночі — як таблицю множення. І можна не сумніватися: у разі потреби вони використають приховану злість.
Читайте також:
Україна на порозі великого розквіту: три повернення Юпітера та новий 12-річний цикл
Зодіакальний гороскоп на листопад 2026 року для всіх 12 знаків