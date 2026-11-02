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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять провокувати своїх партнерів на вияви ревнощів

Ревнощі — це неоднозначне почуття: одні називають їх хворобою, а інші — проявом кохання.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Психологи вважають ревнощі ознакою невпевненості у почуттях свого партнера, тому зараховують їх до емоцій із негативним забарвленням, але є й ті, кому подобається бути об’єктом ревнощів, тому вони штучно їх провокують.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять провокувати своїх партнерів, щоб ті виявляли ревнощі.

Скорпіон

Скорпіони відомі своїм напруженим внутрішнім життям, яке вони намагаються не демонструвати оточенню. Провокуючи свого партнера на ревнощі, вони ставлять стосунки на тонкий кордон розриву, що приносить їм такі необхідні гострі відчуття. Переживши їх, вони — після примирення — отримують не менш яскраві — і приємні — емоційні переживання.

Телець

Тельці — один із найревнивіших знаків зодіаку, яким достатньо будь-якої дрібниці, щоб запідозрити свого партнера у зраді, але водночас вони — цілком щиро — не розуміють, чому ніхто не ревнує їх самих. Ось вони й створюють провокаційну ситуацію, яка іноді призводить до непередбачених наслідків — до того, що вона стає реальною.

Рак

Раки провокують партнера на ревнощі, щоб переконатися в силі його почуттів. Представники цього знака постійно потребують підтвердження почуттів з боку партнера, і коли їм перестає вистачати його слів, вони починають діяти, щоб вкотре відчути себе коханими, а для цього, на їхню думку, всі засоби хороші.

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