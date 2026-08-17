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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять ставити нетактовні запитання

Почуття такту робить наше спілкування з людьми легшим і доброзичливішим, ось тільки воно притаманне далеко не всім.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У оточенні кожного з нас є люди, які з виглядом, що не приховує жодної підступності, можуть запитати щось настільки особисте — і навіть інтимне, — що оточення ніяково відвертається або опускає очі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять ставити нетактовні запитання.

Стрілець

Стрільці — мабуть, найнетактовніший знак зодіаку, представники якого здатні на будь-які витівки. Водночас їх виправдовує той факт, що вони говорять і роблять це не зі злістю, а через необачність і легковажність: вони просто не замислюються над тим, що можуть когось зачепити чи образити.

Овен

Овнів підводить притаманна їм підвищена емоційність, через яку слова, які вони вимовляють, значно випереджають думки. Треба сказати, що вони миттєво розуміють, що випалили щось не те, але повернути свої слова назад зі зрозумілих причин не можуть — як правило, буває вже занадто пізно.

Діва

Діви не бачать нічого поганого в нетактовних запитаннях, які вони часто ставлять оточенню — навпаки, вони вважають, що таким чином викривають співрозмовника. Ну, а те, що таким чином вони ставлять його, м’яко кажучи, у незручне становище, їх абсолютно не турбує.

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