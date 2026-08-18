Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять вишукувати у себе різноманітні хвороби

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Але те, що в романі викликає сміх, у житті стає неприємною реальністю, оскільки думка про можливу — хоч і вигадану — хворобу може отруїти життя будь-кому.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять вишукувати в себе хвороби, яких немає.

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Рак

Раки — як найтривожніший знак зодіаку — знаходять привід для хвилювань буквально в усьому, включаючи такі дрібниці, на які інші не звернули б уваги. Варто їм десь трохи занедужати, як вони вже вирішують, що смертельно хворі, і починають поводитися відповідно: ойкати, стогнати та запитувати близьких про те, як ті будуть жити без них.

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Діва

Дів важко запідозрити у надмірній підозріливості, але в таких випадках їх підводить схильність до надмірного аналізу та уваги до будь-яких — навіть найдрібніших — деталей. Натрапивши на одну з них, вони цілком можуть «накрутити» на цій підставі цілу проблему, виявивши у себе серйозну хворобу, якої насправді не існує.

Скорпіон

Скорпіони здаються сильними та впевненими в собі, але багато в чому це не відповідає дійсності — у душі представники цього знака є людьми, схильними до сумнівів та переживань. Будь-які проблеми зі здоров’ям змушують їх вивчати медичні сайти у пошуках симптомів, які вони помітили у себе, і знаходити найгірші — та й вигадані — діагнози.

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