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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять вишукувати у себе різноманітні хвороби
Про ефект медичної енциклопедії, в якій можна знайти безліч уявних захворювань, ми знаємо з книжки Джерома К. Джерома.
Але те, що в романі викликає сміх, у житті стає неприємною реальністю, оскільки думка про можливу — хоч і вигадану — хворобу може отруїти життя будь-кому.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять вишукувати в себе хвороби, яких немає.
Рак
Раки — як найтривожніший знак зодіаку — знаходять привід для хвилювань буквально в усьому, включаючи такі дрібниці, на які інші не звернули б уваги. Варто їм десь трохи занедужати, як вони вже вирішують, що смертельно хворі, і починають поводитися відповідно: ойкати, стогнати та запитувати близьких про те, як ті будуть жити без них.
Діва
Дів важко запідозрити у надмірній підозріливості, але в таких випадках їх підводить схильність до надмірного аналізу та уваги до будь-яких — навіть найдрібніших — деталей. Натрапивши на одну з них, вони цілком можуть «накрутити» на цій підставі цілу проблему, виявивши у себе серйозну хворобу, якої насправді не існує.
Скорпіон
Скорпіони здаються сильними та впевненими в собі, але багато в чому це не відповідає дійсності — у душі представники цього знака є людьми, схильними до сумнівів та переживань. Будь-які проблеми зі здоров’ям змушують їх вивчати медичні сайти у пошуках симптомів, які вони помітили у себе, і знаходити найгірші — та й вигадані — діагнози.
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