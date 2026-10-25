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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
531
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які накопичують чужі негативні емоції

До чужих негативних емоцій усі ми — з найрізноманітніших причин — ставимося по-різному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Хтось їх ігнорує, інші… тішаться цим, а треті сприймають чужий біль — разом із відповідними переживаннями — як свій власний.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які накопичують чужі негативні емоції.

Рак

Раки беруть до серця чужі переживання так само гостро, як і власні, а іноді навіть набагато сильніше. Хоча практичнішим знакам зодіаку в це й важко повірити, та вони можуть не спати ночами через те, що вчинили з кимось несправедливо. Негативні емоції накопичуються, що може довести їх до нервового зриву.

Козоріг

Козорогів важко запідозрити в емпатії до людей, які їх оточують, але так можуть казати лише ті, хто їх зовсім не знає. Насправді вони сильно — іноді занадто — переймаються проблемами і клопотами інших людей, особливо якщо це стосується близьких, але приховують це, боячись здатися слабкими, а отже, вразливими.

Риби

Риби, як наймилосердніший знак зодіаку, приміряють на себе будь-які чужі страждання, про які вони — свідомо чи несвідомо — дізнаються. Як результат, на думку психологів, межа між особистістю самих представників знака і тими, кому вони співчувають, повністю стирається — чужі переживання стають їхніми власними.

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