Астрологиня назвала знаки зодіаку, які накопичують чужі негативні емоції

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Хтось їх ігнорує, інші… тішаться цим, а треті сприймають чужий біль — разом із відповідними переживаннями — як свій власний.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які накопичують чужі негативні емоції.

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Рак

Раки беруть до серця чужі переживання так само гостро, як і власні, а іноді навіть набагато сильніше. Хоча практичнішим знакам зодіаку в це й важко повірити, та вони можуть не спати ночами через те, що вчинили з кимось несправедливо. Негативні емоції накопичуються, що може довести їх до нервового зриву.

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Козоріг

Козорогів важко запідозрити в емпатії до людей, які їх оточують, але так можуть казати лише ті, хто їх зовсім не знає. Насправді вони сильно — іноді занадто — переймаються проблемами і клопотами інших людей, особливо якщо це стосується близьких, але приховують це, боячись здатися слабкими, а отже, вразливими.

Риби

Риби, як наймилосердніший знак зодіаку, приміряють на себе будь-які чужі страждання, про які вони — свідомо чи несвідомо — дізнаються. Як результат, на думку психологів, межа між особистістю самих представників знака і тими, кому вони співчувають, повністю стирається — чужі переживання стають їхніми власними.

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