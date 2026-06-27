Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найважче розлучаються з непотрібом

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Хтось позбувається його за кожної нагоди, забираючи іноді навіть те, що ще цілком могло б стати в нагоді, а хтось — з найрізноманітніших причин — наполегливо його накопичує.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким важко розлучатися з непотрібними речами.

Діва

У Діві найдивнішим чином поєднуються пристрасть до ідеальної чистоти та бажання накопичувати безліч непотрібних речей, вигадуючи для них ідеальні системи зберігання. Якщо їх запитати, навіщо вони це роблять, представники цього знака скажуть, що ці речі дорогі їм як спогади, тому вони не можуть з ними розлучитися.

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Телець

Тельці керуються принципом «у господарстві все знадобиться»: вони зберігають багато найрізноманітніших — фізично та морально застарілих — речей, сподіваючись, що колись вони їм знадобляться. Як правило, застосувати їх за прямим призначенням не вдається, натомість представники цього знака успішно захаращують простір, не даючи дому нормально «дихати».

Водолій

Водолії зберігають у домі мотлох, який так чи інакше пов’язаний із творчістю — це можуть бути клаптики тканини, нитки для в’язання, рами від старих картин і навіть дари природи — засушені квіти та листя, шишки, каштани, жолуді. Треба сказати, що все це далеко не завжди знаходить застосування, але розлучатися з ним представники цього знака категорично відмовляються,

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