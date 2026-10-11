Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять каву

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Вона допомагає прокинутися, підбадьоритися та налаштуватися на діловий — як професійний, так і господарський — лад. Тим, хто не уявляє свого життя без цього напою, складно уявити, що є люди, які категорично його не п’ють.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять каву.

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Телець

Тельці понад усе цінують свій — зокрема й фізичний — комфорт, що, на їхню думку, залежить від безлічі чинників, зокрема від їжі та напоїв. Кава надто збуджує їх, викликаючи прискорене серцебиття і занепокоєння, чого вони категорично не терплять.

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Рак

Раки звикли щохвилини прислухатися до свого організму, і будь-який симптом, який, на їхню думку, не відповідає нормі, викликає у них занепокоєння та навіть паніку. З публікацій у пресі вони знають, що кава може негативно впливати на серце — цього достатньо, щоб вони від неї відмовилися.

Риби

Риби, як представники інтуїтивного та чутливого знака, гостро реагують на будь-які життєві негаразди, що турбує їх і, як наслідок, позбавляє сну. Підбадьорливий ефект кави вони зараховують до переліку відповідних ризиків, тому намагаються пити її якомога рідше.

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