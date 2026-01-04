ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити по магазинах

Здавалося б, до такого приємного заняття, як шопінг, усі ставляться з задоволенням.

Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Проте насправді багато й тих, хто — з найрізноманітніших причин — терпіти його не може.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити по магазинах.

Лев

Левів пригнічує не стільки пошук потрібних їм речей, скільки необхідність ходити по бутіках у натовпі, наче прості відвідувачі, а не величні особи, якими вважають себе представники знака. Тому вирушаючи на закупи, вони обирають найдорожчий магазин, у якому майже немає людей, і купують усе лише в ньому.

Козоріг

Козороги намагаються уникати занять, які, на їхній погляд, є безглуздим витрачанням часу, а шопінг у цьому переліку стоїть ледь не на першому місці. Представники знака вважають, що не варто блукати від магазину до магазину, якщо можна купити перше, що трапиться на очі і більш-менш підходить їм.

Водолій

Водолії зазвичай не в змозі зосередитися на предметі своїх пошуків, оскільки постійно відволікаються — то на одне, то на інше, і зрештою приходять додому втомлені та найчастіше — без придбання, по яке, власне, й вирушали, тому останнім часом вони намагаються купувати все в інтернеті.

