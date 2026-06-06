Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять подорожувати водними видами транспорту

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Але комусь подобається плавати на ньому річками і морями-океанами, а інші такий спосіб переміщення з точки «А» до точки «Б» з найрізноманітніших причин категорично неприйнятний.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять подорожувати водним транспортом.

Овен

Овни як представники знака стихії Вогню взагалі не дуже люблять воду, а вже мандруючи нею, вони дуже швидко починають відчувати дискомфорт — як моральний, так і фізичний. Позбутися його їм вдається лише на землі, тому вони вважають за краще їздити поїздами — так швидше і надійніше.

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Рак

Раки, хоч і є водним знаком, до подорожей по воді ставляться обережно — його представники надто вразливі, а страшні історії про катастрофи на водах, відвідування музею з відповідною експозицією і перегляд фільму «Титанік» справляють на них серйозне враження.

Діва

Діви — як знак стихії Землі — впевнено почуваються тільки на твердій поверхні, і палуба теплохода для них недостатньо стійка. До того ж, подорож річкою чи морем для цих практичних людей надто тривала, тобто є безглуздою тратою часу, — вони віддадуть перевагу літаку.

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