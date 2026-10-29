Астрологиня назвала знаки зодіака, які не люблять їздити поїздами

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Одні віддають перевагу швидкісному авіаперельоту, іншим подобається милуватися морськими краєвидами з палуби круїзного лайнера, а комусь — як у дитинстві — до вподоби затишне купе, де можна спати під стукіт коліс.

Але з цього приводу — як, втім, і з будь-якого іншого — єдиної думки не існує.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не люблять їздити поїздами.

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Рак

Ракам у поїзді некомфортно: представники цього знака, які обожнюють домашню атмосферу, ставляться до такого притулку з неприйняттям, а в деяких випадках навіть із певною огидою. Вони вважатимуть за краще дістатися до місця призначення на автомобілі, незважаючи на те, що така подорож може бути набагато виснажливішою.

Лев

Леви — хтось підсвідомо, а хтось і свідомо — вважають, що поїздка поїздом не відповідає їхньому статусу: для них набагато більше підходять бізнес-клас літака або автомобіль представницького класу. У поїзді, навіть якщо умови у вагоні кращі за середні, вони почуватимуться не в своїй тарілці, а при першій-ліпшій нагоді відмовляться від такої подорожі.

Козоріг

Козороги здебільшого вважають поїздку в поїзді марною тратою часу. Вони не можуть провести цей час з користю в тому сенсі, як вони це розуміють, — тобто, працюючи. Не маючи для цього умов, вони можуть лише читати або спати, а такі заняття для представників цього знака — через їхню непродуктивність — викликають у них нудьгу.

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