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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіака, які не люблять їздити поїздами
Коли йдеться про поїздки на великі відстані, кожен із нас віддає перевагу своєму виду транспорту.
Одні віддають перевагу швидкісному авіаперельоту, іншим подобається милуватися морськими краєвидами з палуби круїзного лайнера, а комусь — як у дитинстві — до вподоби затишне купе, де можна спати під стукіт коліс.
Але з цього приводу — як, втім, і з будь-якого іншого — єдиної думки не існує.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не люблять їздити поїздами.
Рак
Ракам у поїзді некомфортно: представники цього знака, які обожнюють домашню атмосферу, ставляться до такого притулку з неприйняттям, а в деяких випадках навіть із певною огидою. Вони вважатимуть за краще дістатися до місця призначення на автомобілі, незважаючи на те, що така подорож може бути набагато виснажливішою.
Лев
Леви — хтось підсвідомо, а хтось і свідомо — вважають, що поїздка поїздом не відповідає їхньому статусу: для них набагато більше підходять бізнес-клас літака або автомобіль представницького класу. У поїзді, навіть якщо умови у вагоні кращі за середні, вони почуватимуться не в своїй тарілці, а при першій-ліпшій нагоді відмовляться від такої подорожі.
Козоріг
Козороги здебільшого вважають поїздку в поїзді марною тратою часу. Вони не можуть провести цей час з користю в тому сенсі, як вони це розуміють, — тобто, працюючи. Не маючи для цього умов, вони можуть лише читати або спати, а такі заняття для представників цього знака — через їхню непродуктивність — викликають у них нудьгу.
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