Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не погоджуються укладати шлюбний контракт

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Молодята, які укладають цей договір, часто вважають, що він спрощує та впорядковує матеріальні та фінансові відносини. Найчастіше це відповідає дійсності, хоча не всі наважуються на нього.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не погоджуються укладати шлюбний контракт.

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Стрілець

Стрільці, укладаючи шлюб, щоразу впевнені, що ці стосунки у них — назавжди, але підсвідомо розуміють, що це не так — будь-яке нове захоплення може порушити навіть щасливе спільне життя. Саме тому представники цього знака справедливо вважають: якщо щоразу укладати шлюбний контракт, мабуть, залишишся ні з чим.

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Лев

Леви вважають будь-які обмеження — а шлюбний контракт вони розглядають саме з такої точки зору — приниженням власної гідності, чого представники цього знака ніколи й нізащо не терпітимуть. Водночас матеріальні міркування в їхньому неприйнятті відіграють незначну роль, основна причина відмови — моральний дискомфорт у парі.

Водолій

Водолії — як творчий і волелюбний знак — переконані, що укладення шлюбного контракту означає лише одне: у такому союзі між партнерами немає почуттів — їх замінив матеріальний складник. Їм, на їхню думку, у такому — меркантильному, позбавленому будь-якої романтики, — зв’язку просто немає чого робити.

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