Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не пробачають неувагу

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Ось тільки подарувати нам таке ставлення можуть далеко не всі, і до цього більшість із нас ставиться зі спокійним розумінням, але є й ті, хто вважає це серйозною проблемою.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не пробачають неуваги.

Лев

Леви в таких випадках, безсумнівно, тримають пальму першості, набагато випереджаючи всіх інших представників зодіакального кола. Вони добрі, великодушні і можуть пробачити оточуючим людям, які їх оточують, все, крім неуваги і зневаги до своєї персони. Мститися вони не стануть, але і на гарне ставлення з їхнього боку можна не розраховувати.

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Телець

Тельці — власники, і ця якість стосується не тільки матеріального, а й морального боку життя, про що добре знають їхні партнери, родичі та друзі. Неувагу до себе, і, тим паче, увагу до когось іншого, представники знака вважають завданою їм образою, після чого повернути стосунки з ними на попередній рівень вдається не одразу.

Скорпіон

Скорпіони дуже чутливі до ставлення до них оточення — як близьких, так і сторонніх людей. Навіть незначну зневагу вони сприймають як свідомо завдану їм образу, і той факт, що, можливо, це сталося випадково, їх не заспокоює, а тих, хто, на їхню думку, перед ними завинив, не виправдовує.

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