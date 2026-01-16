Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють тримати язика за зубами

Гороскоп / © Credits

З найрізноманітніших причин у таких людей слова значно випереджають розумовий процес, про що їм постійно доводиться шкодувати, хоча негативний досвід їх, як правило, нічого не вчить.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють тримати язика за зубами.

Овен

Овни — через свою запальність — і роблять, і говорять швидко. Найчастіше їхні слова і дії виявляються помилковими, оскільки представники знака не дають собі часу, щоб хоч трохи над ними подумати, але змусити їх промовчати в потрібний момент практично неможливо.

Близнята

Близнята — і це зумовлено двоїстістю їхньої натури — у різних ситуаціях поводяться по-різному: можуть змовчати, а можуть розповісти співрозмовникові все, включно з фактами, про які варто було б промовчати. Про свою балакучість представники знака згодом шкодують, але повернути її назад не в змозі.

Стрілець

Стрільці часто страждають від своїх довірливості та відкритості. Якщо представники знака володіють знаннями, які можуть допомогти їхньому співрозмовнику в складній ситуації, вони обов’язково розкажуть йому про це. Іноді — на шкоду самим собі, оскільки самі вже не можуть скористатися вдалою можливістю.

