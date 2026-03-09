Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють збирати гроші

Гороскоп / © Credits

Марнотратство, яке не вдається взяти під контроль, не дає змоги накопичити потрібну суму на чорний день або, навпаки, на свою мрію, призводить до того, що ми залишаємося без того, що заведено називати фінансовою подушкою безпеки.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють збирати гроші.

Близнята

Про Близнят не можна сказати, що вони зовсім не вміють збирати гроші. Заради правди треба сказати, що певний час їм вдається триматися, відкладаючи значні суми, але — рівно до того моменту, коли вони знаходять спосіб їх витратити. Найчастіше це відбувається, коли вони вирушають на шопінг — особливо за кордоном.

Стрілець

Стрільці, мабуть, найбільш безладний у фінансовому плані знак зодіакального кола. Вони не вміють — а, можливо, і не хочуть — рахувати гроші, спускаючи їх на найрізноманітніші — здебільшого непотрібні їм — закупи, ну а вже витратитися — на подорожі або інші задоволення — як то кажуть у таких випадках, свята справа.

Водолій

Водолії славляться спонтанними закупами, яких вони часом і самі від себе не очікують. Так, маючи на картці певну суму, зібрану ними для важливого придбання, але водночас побачивши на полиці магазину дещо, що не є предметом першої необхідності, вони одразу ж — і з радістю — віддадуть усе, що назбирали, відмовляючи собі багато в чому.

