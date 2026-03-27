Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ні з ким довго не живуть
На тривалі — зокрема навіть дуже щасливі — стосунки здатні далеко не всі.
Є й ті, хто — через психологічні особливості — не пристосований до життя з одним і тим самим партнером, тому час від часу потребує їхньої зміни.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ні з ким довго не живуть.
Стрілець
Стрільці як найсводолюбніший знак зодіакального кола страшенно не люблять, коли хтось на цю саму свободу зазіхає. Тільки-но партнер починає виявляти якості домашнього тирана, вони одразу ж розлучаються з ним, практично миттєво знаходячи йому рівноцінну заміну.
Водолій
Водолії — з огляду на притаманну їм креативність — і дня не можуть прожити без нових вражень, а їх представникам знака значною мірою надають люди, що їх оточують, зокрема й кохані. Але варто їм занудьгувати поруч зі своїм партнером, як вони йдуть від нього.
Близнята
Близнята — мінливі, як вітер у полі, який зараз дме в один бік, а за кілька годин — зовсім в інший. Так і в особистому житті: вони не можуть довго перебувати поруч з одним партнером, що змушує їх розлучатися навіть із тими, кого, як їм здається, вони кохають.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Петля Меркурія від 12 лютого до 8 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час