Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ні з ким довго не живуть

На тривалі — зокрема навіть дуже щасливі — стосунки здатні далеко не всі.

Міла Корольова
Є й ті, хто — через психологічні особливості — не пристосований до життя з одним і тим самим партнером, тому час від часу потребує їхньої зміни.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ні з ким довго не живуть.

Стрілець

Стрільці як найсводолюбніший знак зодіакального кола страшенно не люблять, коли хтось на цю саму свободу зазіхає. Тільки-но партнер починає виявляти якості домашнього тирана, вони одразу ж розлучаються з ним, практично миттєво знаходячи йому рівноцінну заміну.

Водолій

Водолії — з огляду на притаманну їм креативність — і дня не можуть прожити без нових вражень, а їх представникам знака значною мірою надають люди, що їх оточують, зокрема й кохані. Але варто їм занудьгувати поруч зі своїм партнером, як вони йдуть від нього.

Близнята

Близнята — мінливі, як вітер у полі, який зараз дме в один бік, а за кілька годин — зовсім в інший. Так і в особистому житті: вони не можуть довго перебувати поруч з одним партнером, що змушує їх розлучатися навіть із тими, кого, як їм здається, вони кохають.

