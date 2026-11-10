ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не пестять дітей

Як відомо, виховання — це сфера, в якій кожен вважає себе професіоналом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хтось дозволяє синам і дочкам усе, а хтось вважає, що головне — дисципліна та суворість. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не пестять своїх дітей.

Козоріг

Козороги, які зовні здаються не просто суворими, а й повністю позбавленими емпатії, насправді такими не є. Представники цього знака думають не лише про сьогодення, а й про майбутнє своїх дітей, тому намагаються виховати в них якості, що дозволяють вийти переможцями з будь-якої — навіть дуже складної — життєвої ситуації, а з розбещеністю це несумісно.

Скорпіон

Скорпіони виховують дітей так, як навчали б цуценя плавати: образно кажучи, кидають у воду й дивляться, чи випливе воно, чи ні. Як правило, у представників цього знака достатньо сил і засобів, щоб забезпечити своїм дітям безбідне існування, але вони — на їхню думку, цілком справедливо — вважають, що у них — своє життя, а, отже, і будувати його, незважаючи на вік, повинні вони самі. Що ж до батьків, то у них є свої справи та проблеми, які їм необхідно розв’язувати.

Лев

Леви й самі б із задоволенням пестили своїх дітей, якби у них не було важливішого об’єкта для цього — самих представників цього знака. Ніхто не може змагатися з ними у турботі про своїх найдорожчих, і сини та доньки в цьому сенсі — не виняток. Вирішивши, що свою дитину варто було б чимось побалувати, вони практично одразу ж виявляють, що саме зараз конче потрібно придбати чергову — дорогу й розкішну — річ, а отже, діти можуть зачекати — з ними нічого не трапиться.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie