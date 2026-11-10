Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не пестять дітей

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Хтось дозволяє синам і дочкам усе, а хтось вважає, що головне — дисципліна та суворість. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не пестять своїх дітей.

Козоріг

Козороги, які зовні здаються не просто суворими, а й повністю позбавленими емпатії, насправді такими не є. Представники цього знака думають не лише про сьогодення, а й про майбутнє своїх дітей, тому намагаються виховати в них якості, що дозволяють вийти переможцями з будь-якої — навіть дуже складної — життєвої ситуації, а з розбещеністю це несумісно.

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Скорпіон

Скорпіони виховують дітей так, як навчали б цуценя плавати: образно кажучи, кидають у воду й дивляться, чи випливе воно, чи ні. Як правило, у представників цього знака достатньо сил і засобів, щоб забезпечити своїм дітям безбідне існування, але вони — на їхню думку, цілком справедливо — вважають, що у них — своє життя, а, отже, і будувати його, незважаючи на вік, повинні вони самі. Що ж до батьків, то у них є свої справи та проблеми, які їм необхідно розв’язувати.

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Лев

Леви й самі б із задоволенням пестили своїх дітей, якби у них не було важливішого об’єкта для цього — самих представників цього знака. Ніхто не може змагатися з ними у турботі про своїх найдорожчих, і сини та доньки в цьому сенсі — не виняток. Вирішивши, що свою дитину варто було б чимось побалувати, вони практично одразу ж виявляють, що саме зараз конче потрібно придбати чергову — дорогу й розкішну — річ, а отже, діти можуть зачекати — з ними нічого не трапиться.

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