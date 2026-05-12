Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не пліткують
Пліток — через їхній цікавий зміст — інколи буває важко уникнути навіть найвисокоморальнішим із нас.
Згодом ми, звісно, заперечуємо свою участь у їхньому передаванні, але, через якийсь час, знову не можемо втриматися від спокуси дізнатися щось цікаве про оточення.
Але є й ті, хто за жодних умов не сприймає такий спосіб передавання інформації.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не пліткують.
Овен
Овнам пліткувати просто ніколи — вони настільки сильно зайняті досягненням своїх — як професійних, так і особистих — цілей, що ні на що інше часу в них просто не залишається. Якщо він у них усе ж таки з’являється, для них набагато важливіше відпочити і відновити сили для нових ділових ривків.
Лев
Левів плітки цікавлять тільки тоді, коли вони безпосередньо стосуються їх самих або хоча б їхніх близьких, чужі життєві хитросплетіння їх не цікавлять. Навпаки, інтерес до інших людей, який співрозмовник виявить у їхній присутності, може їх всерйоз образити.
Козоріг
Козороги ніколи не стануть пліткувати, оскільки вважають це заняття безглуздим — навіщо витрачати на нього час, якщо можна присвятити його кориснішим справам. Вони не вступають у такі розмови, перериваючи їх на самому початку, тому до них і не підходять із подібними пропозиціями.
