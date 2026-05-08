Астрологія
488
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не повернуться до тих, кого розлюбили

Людські взаємини — особливо, якщо вони стосуються романтичних почуттів — процес складний і заплутаний.

Міла Корольова
Гороскоп

Не завжди розставання означає, що партнери не зійдуться знову, але є люди, які ніколи не дадуть колись коханій людині другого шансу і не ввійдуть ще раз в одну й ту саму річку.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не повертаються до тих, кого розлюбили.

Скорпіон

Скорпіони не руйнують стосунків, поки є хоча б один шанс їх зберегти, але вже якщо вони вирішать, що надії на це більше немає, ніхто не змусить їх змінити своє рішення. Представники знака впевнені: зберігати те, що — на їхній погляд — «відрізано», сенсу не має.

Лев

Леви — як найсамовпевненіший знак зодіакального кола — також і дуже самозакохані, тож можуть пробачити все, що завгодно, окрім зневаги. Розрив стосунків — якщо їх розлюбили або зрадили — вони вважають страшною образою, і назад людину, яка це зробила, не приймуть.

Діва

Діви — знак зовні холодний і стриманий, хоча всередині в його представників цілком можуть вирувати справжні бурі почуттів та емоцій. Але це не скасує їхньої здатності до аналізу, завдяки якому вони чітко розуміють, які стосунки не мають шансів на продовження, та обривають їх.

