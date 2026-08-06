Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не цікавляться чужим особистим життям

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На жаль, це розуміють далеко не всі — багатьом така поведінка приносить справжнє задоволення, але, на щастя, є й ті, кого цікавлять лише власні реалії — до інших їм у цьому сенсі байдуже.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не втручаються в чуже життя.

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Водолій

Водолії часто не переймаються навіть власним життям, про чуже тут годі й говорити. Як правило, вони зайняті творчістю, з точки зору якої вирішують питання у всіх сферах життя, а позиція «допитливої Варвари» у такий життєвий підхід не вписується — вона буде відволікати їх від творчої діяльності.

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Козоріг

Козороги як представники найпрацьовитішого знака зодіаку за своєю природою завжди зайняті роботою — як професійною, так і домашньою. Зазвичай вони виявляють інтерес до нових знань, які можуть допомогти їм у розв’язанні важливих робочих завдань, а підглядання у замкову щілину до таких не належить.

Стрілець

Стрільці настільки зайняті власним особистим життям, що до чужого, як то кажуть, руки не доходять. Романи у представників цього знака — один яскравіший за інший — змінюють один одного, і куди втиснути подробиці чужих зустрічей та розставань, абсолютно незрозуміло, тому вони цього й не роблять, насолоджуючись подробицями власного життя.

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